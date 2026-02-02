Burdur'daki Trafik Kazasında 7 Ölü - Son Dakika
Burdur'daki Trafik Kazasında 7 Ölü

02.02.2026 11:47
Burdur'da meydana gelen kazada anne ve oğlu Antalya'da son yolculuklarına uğurlandı.

Burdur'da dün meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenler arasında bulunan anne ve oğlu Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, Ağlasun–Antalya–Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Sedat Akgün (41) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer'in (21) kullandığı 07 BNE 490 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri Sedat Akgün ve Cuma Ali Süzer ile araçlarda yolcu olarak bulunan Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren ve Serik ilçesinde ikamet eden anne Nevin Süzer ile oğlu Cuma Ali Süzer'in cenazeleri Serik'e getirildi. Anne ve oğul için Gedik Yeni Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenaze töreninde aile yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, Nevin Süzer'in kızının fenalık geçirdiği, yakınlarının uzun süre teselli etmeye çalıştığı görüldü. Cumali Süzer'in askerlik görevini kısa süre önce tamamladığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Trafik, Burdur, Kaza, Son Dakika

