Burdur Gölü "Özel" Misafirlerini Ağırlıyor

BİLAL ALTIOK - Türkiye
'deki su kuşlarının yaklaşık üçte birinin yaşadığı Göller Yöresi
'nin en büyük gölü Burdur Gölü
'nün neredeyse kendisiyle özdeş dikkuyrukları ağırlama dönemi başladı.
Uluslararası öneme sahip, Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altında olan ve göçmen kuşların uğrak mekanları arasında yer alan Burdur Gölü, bu aralar özel misafirlerini ağırlıyor.
Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda dünya popülasyonunun yüzde 70'inin kışladığı Burdur Gölü denilince akla ilk gelen su kuşu türü dikkuyruklardı.
Son zamanlarda yine çoğalan bu tür, dik duran kuyrukları, açık mavi gagaları, beyaz başları ve hafif siyah taçları ile dikkatleri çekiyor. Erişkin erkekleri ve kahverengi dişileriyle dikkuyruklar, meraklılarına görsel şölen sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar
6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Burdur Gölü'nün simgesi dikkuyrukları gözlemleme şansı yakaladıklarını söyledi.
Dikkuyrukların, izleyenlere gölde bir film şeridi gibi tüm güzelliklerini sunduklarını dile getiren Kamil, "Bu nadir görülen kuşların Burdur Gölü'nde bulunmasının en büyük nedeni, besin bulduklarından dolayı burayı benimsemiş olmaları." dedi.
Kamil, göçmen kuşlar için sulak alanlarda yaptıkları yatırımların meyvelerini görmekten memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Sulak alanlarımızı hem su kuşlarının popülasyonlarının sağlıklı bireyler hem de habitatlarının sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarılması adına alanlarda faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dikkuyrukların da tekrardan gelmesi bizi gelecek açısından umutlandırdı."
"Burdur Gölü ile özdeşleşmiş bir kuş"
Dikkuyruk kuşlarının genelde kışları bitkisel beslendiğini ancak üreme dönemlerinde yüksek proteinli hayvansal besinlere yöneldiklerini ifade eden Kamil, şöyle devam etti:
"Dikkuyrukları görmek için ziyaretçiler de gelmeye başladı. Dikkuyruklar Burdur Gölü ile özdeşleşmiş bir kuş. Dikkuyruk kuşu denilince ülkemizde ve dünyada Burdur Gölü öne çıkıyor. Bu bakımdan bu kuşlar bizim için çok önemli. Bunlar insanları cezbediyor dolayısıyla kış döneminde İstanbul
ve Ankara
gibi büyük şehirlerden ziyaretçiler işini gücünü bırakıp bunları görmeye geliyor. Herkesi Burdur Gölü ile özdeşleşen bu kuş türünü görmeye davet ediyoruz."
"Çok güzeller, ender görülen bir kuş"
Öte yandan halk plajına gelen çok sayıda ziyaretçi de gölde beslenerek kışı geçiren dikkuyrukları görüntüleme fırsatı buluyor.
Ziyaretçilerden Güven Polat da her yıl bu zamanlar dikkuyruk kuşlarını görmek için göle geldiğini dile getirerek, "Çok güzeller, ender görülen bir kuş. Herkese görmelerini tavsiye ederim." dedi.
Süreyya Barış da daha önce fotoğraflarını gördüğü dikkuyrukları yakından izlediğinde büyülendiğini söyledi.
Üniversite öğrencisi Umut Polat da "Dikkuyruklar, yılın bu dönemlerinde Burdur Gölü'ne geldikleri için onları yakından görmek istedik. Bizden ürküp kaçmadıkları için izleme fırsatı elde ediyoruz." diye konuştu.