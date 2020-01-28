Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

6 saat önce

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurduBURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

Çeltikçi'ye bağlı Bağsaray köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.

Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı acil servis polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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-Bucak Devlet Hastanesi levhasından detay

-Acil servis girişinden görüntü

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)

Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

Bucak Devlet Hastanesi, Acil Servis, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
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