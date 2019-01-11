Burdur Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçiyi Afad Kurtardı
1 saat önce
Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçiyi AFAD kurtardıBurdur Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtardı.
Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçiyi AFAD
kurtardı Burdur
Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtardı.
Burdur merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra ekipler istasyon kurarak geçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin
, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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