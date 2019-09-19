Burdur Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi başladı

BURDUR Şeker Fabrikası'nda 108 gün sürecek pancar alım dönemi törenle başladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2019- 2020 kampanya dönemi törenle başladı. Fabrika bahçesindeki 65'inci pancar alım törenine Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel ile üreticiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Yıldıray Özbay, 108 gün sürecek kampanya döneminde 563 bin ton pancar işleneceğini ve 73 bin ton şeker, 23 bin ton melas, 146 bin ton yaş küspe üretileceğini söyledi. Çiftçilere ürün bedeli olarak şimdiye kadar 36 milyon lira avans ödemesi yapıldığını aktaran Özbay, 2019 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Afyonkarahisar- Dazkırı, Dinar, Antalya- Elmalı, Isparta- Senirkent ile Burdur- Tefenni ve Yeşilova olmak üzere 8 ziraat bölge şefliğimize bağlı 135 köyde 3 bin 298 çiftçi ailesiyle 555 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldı. Büyük emeklerle yetiştirilen bu pancarların tesellümüne başlamanın heyecanı içerisindeyiz dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, şeker sanayiinin ülkede tarım sanayi entegrasyonunun en başarılı örneğini teşkil ettiğini söyledi. Yücel, Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı içinde ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10'unun bu sektörden geçimini sağladığını düşündüğümüzde, yan ve alt sanayi dalları ile oluşturduğu katma değer şeker pancarı ve şeker sektörünün önemini ortaya koymaktadır diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak, Şeker gerçekten stratejik bir ürün ve o kadar değerli ki tarımsal sanayi anlamında belki de en başta gelen ürün gruplarından birisi. Hem üreticilerimiz hem çalışanlarımız hem de sektörün içinde bulunan bütün kesimler için verimli, hayırlı ve bereketli bir sezon olsun temennisinde bulunuyorum dedi.

Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Göker ile Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yaptıkları konuşmalarda yeni üretim sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalardan sonra fabrikaya ilk pancar getiren 10 üreticiye ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi ve merkez Yassıgüme köyünden Remzi Macit'in getirdiği pancarın tesellümü yapıldı. Fabrikaya ilk pancarı getiren Remiz Macit, Bu yıl yağış az oldu, baraj suyu da geç açıldı. Verim az oldu dedi.