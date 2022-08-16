Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2022 23:48
Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Rıfat Aslan idaresindeki 34 LJ 3678 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Boğazköy yakınında Mehmet Güreşci'nin kullandığı 32 GC 451 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Aslan ile Rıfat, Ülker ve Melisa Acar yaralandı.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rıfat Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: AA

Rıfat Aslan, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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