Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın Yeni Yıl Mesajı

Burdur
Valisi Hasan Şıldak
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Şıldak mesajında, "Başta Burdurlu hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin yeni yılını en içten duygularla kutluyor, yeni yılın ülkemiz, aziz milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni umut ve beklentiler içinde 2019'u karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirten Şıldak, mesajının devamında şunlara yer verdi:
"İnanıyorum ki göreve başladığım günden bu yana ortaya koyduğumuz çalışma ahengi, oluşturmaya çalıştığımız birlik beraberlik ruhu, biz vurgusu, 2019 yılında da aynı şekilde devam edecek ve ilimize en iyi şekilde hizmet etmenin heyecanını bütün hemşehrilerimizle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İlimizin öne çıkan turizm değerleri başta olmak üzere, lokomotif sektörler olarak tarım, hayvancılık, doğaltaş sektörleri ve 2. OSB
'ye yeni yatırımcıların çekilmesi noktasında atacağımız adımlarla, 2019'un Burdur için verimli bir yıl olacağına yürekten inanıyorum."