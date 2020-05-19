Burhan Amca 30 yıllık ayrılıktan sonra eski eşi ile ikinci baharını yaşıyor - Son Dakika

Burhan Amca 30 yıllık ayrılıktan sonra eski eşi ile ikinci baharını yaşıyor

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş kısıtlaması nedeniyle evden sipariş verdiği zabıta görevlilerine kibar konuşmasıyla dikkati çeken Burhan Kılıçkını (77), daha sonra gittiği Mersin'deki kızının yanında 30 yıl önce ayrıldığı eski eşi Melek Kılıçkını (58) ile yeniden evlendi. İkinci baharını yaşayan çift, damatlarının ara buluculuğu ile yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle Mersin'deki kızının yanına yerleşti. Burada tedavisi süren Burhan Kılıçkını, damadının ara buluculuğu ile 30 yıl önce, 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı eşi, kızının annesi Melek Kılıçkını ile yeniden evlenme kararı aldı. Çift, düzenlenen nikah töreni ile yeniden bir araya geldi. 30 yıllık ayrılığın ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan çift, ikinci baharını yaşamaya başladı. Kızlarının evinde yaşayan çiftin en büyük moral kaynakları ise 3 torunu.

TEK SERVETİMİZ KIZIMIZ VE TORUNLARIMIZ

Evlilik kararı almalarına damatlarının vesile olduğunu söyleyen Melek Kılıçkını, sosyal medyada yapılan bazı yorumlar karşısında da üzüldüklerini belirterek, "Evlilik nedeniyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Ortak bir kızımız var. Kızım babası ile daha fazla zaman geçirecek. Fakat sosyal medyadaki bazı yorumlar da üzücü. 'Dolandırıcı, parası için evlendi' gibi yorumlar yapıldı. Bizim tek servetimiz kızımız ve torunlarımız. 30 sene önce bir şekilde ayrıldık ama birbirimizi kırmadık, üzmedik. 30 yıl sonra damadımın aracı olması ile yeniden birlikte olma kararı aldık. Ne olursa olsun ortak bir evladımız var bizim" dedi.

MUTLU OLMAK İÇİN YAŞAYACAĞIZ

Burhan Kılıçkını ise tek yaşamanın ızdırabını sadece tek yaşayanların bildiğini vurgulayarak, "Ömür boyu yalnız yaşayacağız diye bir şey yoktu. Oturduk konuştuk, ortak bir karar alarak, adım attık. Mutlu olmak için yaşayacağız" diye konuştu.