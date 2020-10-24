Burhan Karaçam: Borcumuz Ekim ayında 460 milyon Euro'ya geriledi - Son Dakika

Burhan Karaçam: Borcumuz Ekim ayında 460 milyon Euro'ya geriledi

24.10.2020 12:21
Burhan Karaçam: Borcumuz Ekim ayında 460 milyon Euro'ya geriledi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak devam ediyor. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yaptığı açıklamada kulübün mali durumlarına değindi. Karaçam, "612 milyon Euro olan borcumuz 460 milyon Euro'ya geriledi" dedi.

"YÖNETİM OLARAK 2 ÖNEMLİ HAMLE YAPARAK BORÇLARI İNDİRDİK"Burhan Karaçam, yönetime geldikleri zaman devraldıkları bilanço borç toplamının 612 milyon Euro olduğunu ifade ederek, "Bilanço dışı borçlarda 112 milyon Euro seviyelerindeydi. Bizim bu dönem içinde yaptığımız yönetim olarak en önemli iki hamleden bir tanesi futbol takım harcamalarını 2017-2018 sezonunda 93 milyon Euro iken bir sonraki sezon 82, sonra 64 şimdi 56 milyon Euro'ya geriledi. İkinci büyük hamlemizde borçlarla beraber devraldığımız önemli bir açık pozisyon sıkıntımız vardı. Döviz cinsinden varlıklarla karşılaştığımızda 300 milyon Euro'luk bir açık vardı. Bu kurların yükselme eğilimi vardı. Bu açık durumumuzu 60-70 milyon Eurolara indirdik. Dövizlerin, Türk Lirası'na dönüştürme konusunu Nisan ortasında tamamlamıştık. Bu şekilde 612 milyon Euro olan borcumuz 460 milyon Euro'ya indi. Bu başta başkanımızın kişisel maddi katkılarının yanı sıra camiamızın yeni desteği ve yönetimimizin aldığı kararlarla oldu. Fenerbahçe'nin konsolide borcu 4 milyar 300 milyona gelmiş durumda. Bu spor kulüplerinde Türkiye'deki en yüksek borç durumu. Futbol A.Ş olarak finansal borç 2 milyar 171 milyon durumunda. Bizler önümüzdeki dönemde bankalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu borçlar bir şekilde yeniden yapılanacak. Onların prensipleri görüşülüyor. Ama rakam çok yüksek. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konsolide bazda zarar ediyoruz. Biz bunlar geri ödemek için kar yapmamız lazım. Burada en önemli konu sportif başarıyla bu borç geri ödemeyi denge içerisinde götürebilmek. Ne yazık ki gelinen noktada bütün dünyada ne kadar maddi varlığınız güçlüyse, sportif başarıyı elde etmede şanslı oluyorsunuz. Bundan sonraki 9-10 yıllık dönemde yapmamız gereken şey ayağımızı yorganına göre uzatmak. Fenerbahçe'nin hedeflediği şampiyonluklara ulaşabilmek lazım. Mali açıdan daha yüksek bir borç ödemeyle karşı karşıya kalırsanız sportif başarı şansınız düşüyor. Bunların dengelenmesi önümüzdeki dönemlerde takip edilmesi gereken bir durum" diye konuştu."FUTBOL A.Ş. İLE DERNEK BİRBİRİNDEN AYRIŞACAK"

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin yapısı hakkında konuşan Burhan Karaçam, "Biz Bankalar Birliği'yle görüşmüyoruz. Biz ve kulüpler, kulüplere kredi vermiş olan bankaların bir araya geldiği gruplarla görüşüyoruz. Biz bu bankalarla sadece dernek olarak değil Futbol A.Ş.'nin de borçlarının yapılanmasın düşünüyoruz. Bunun süresi 2 yılı ana para ödemesiz toplam 9 yıl. Derneğin ve Futbol A.Ş.'nin bu yapılanma olması halinde bu süre içerisinde ilave borçlanma yapamayacağı konusu durumu mevcut. Dernek, Futbol A.Ş. ile yapılacak olan sözleşmeye taraf olacak ve ek belge istenilebilecek. Ama aynı zamanda Futbol A.Ş. ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği birbirinden ayrışacak. Şu anda önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi derneğin bütün gelirlerinin hakları Futbol A.Ş.'ye devredildiği için dernek bir kısım Futbol A.Ş.'den kullanmak durumunda kalmış. Böylece de artan bir borç durumu var. Şu anda 1.8 milyar gibi bir borç gözükmekte. Bu rakamın bir şekilde bu yapılanma içinde arındırılması gerekecek" diye konuştu.


- İstanbul

Burhan Karaçam, Fenerbahçe, Karaçam, Euro, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burhan Karaçam: Borcumuz Ekim ayında 460 milyon Euro'ya geriledi - Son Dakika Spor

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