Burhaniye'de Çatı Yangını Korkuttu
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu. Uykudan uyandırılan 40 dairenin sakinleri sokağa döküldü. Ahmet Akın
Kültür Merkezi arkasındaki Prestij Konutları C Blokta 5.30 sırasında çıkan baca yangını kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Yangını gören yan binadaki bir vatandaş apartmandakileri uyandırırken, yangının çıktığı apartmandaki 40 aile evlerini boşalttı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, müdahaleye rağmen çatı küle döndü. Yangının dairelere sıçramaması için büyük gayret gösteren itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülebildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:44 Kaynak: İHA
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