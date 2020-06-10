Burhaniye Kaymakamı Öner, Ardahan Valisi oldu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, son valiler kararnamesi ile Ardahan Valiliğine atandı. 5 yıldan bu yana Burhaniye de görev yapan Öner, tayin haberini izinli iken alırken, kendisini bu göreve getirenlere teşekkür etti.



Gümüşhane' de doğan 52 yaşındaki Öner, 5 yıldan bu yana Burhaniye de görev yaparken, başarılı çalışmaları ve sevecen kişiliği ile takdir topladı. Öner'in valilik haberi de ilçede sevince neden oldu. Türkiye'nin en doğusundaki Ardahan iline vali olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Hüseyin Öner, "Burhaniye'de 5 yıllık görevin ardından son valiler kararnamesi ile Ardahan valiliği görevine atandım. En başta, Cumhurbaşkanımız olmak üzere beni böyle ulvi göreve uygun gören İçişleri bakanımız ve kabinenin diğer ilgili bakanlarına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Sorumluluk düzeyi yüksek olan bu görevi, bize güvenenlere mahcup olmadan yapmak istiyorum. Devletimize ve milletimizi hizmet yolunda Türkiye'nin en doğusu olan şirin Ardahan ilimize katkı yapmaya çalışacağız. 5 yıllık görev sürem içerisinde Burhaniye'de bana destek olan, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR