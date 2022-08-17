Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak - Son Dakika
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Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak

17.08.2022 22:49

Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali, mahkemeye taşındı. Organizatörler, yürütmenin durdurulmasını talep ettiklerini belirterek, festivalin 22 – 25 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde her sene düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, bu sene Kaymakamlık tarafından iptal edildi. Kaymakamlığın bu hamlesinin ardından organizatörler de konuyu mahkemeye taşıdı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTİYORLAR

Zeytinli Rock Festivali'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeye durdurma kararı alınması için başvuruda bulunduk" denildi.

22-25 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir 2. İdare Mahkemesi pazartesi sabahı Kaymakamlık makamından savunmasını istemiş ve 2 gün içinde ara kararı açıklayacağını tebliğ etmişti. Mahkeme bugün mesai saatlerinin sonuna doğru aldığı karada Kaymakamlık makamının savunma ve delillerini sunmak için ek süre talep etmesi üzerine oy birliği cevap süresinin 5 gün uzatılmasına karar vermiştir.

Bu sebeple Zeytinli Rock Festivali'nin 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılması ihtimali kalmamıştır. Zeytinli Rock Festivali bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalin detayları İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası açıklanacaktır."

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Burhaniye, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak - Son Dakika


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22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
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SON DAKİKA: Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak - Son Dakika
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