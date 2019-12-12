Burnu parçalanan kediye estetik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burnu parçalanan kediye estetik operasyon - Son Dakika

Burnu parçalanan kediye estetik operasyon

6 saat önce

OSMANİYE'de hayvansever Selda Kafalı tarafından burnu parçalanmış halde bulunan dişi sokak kedisi, estetik operasyon ile tedavi edildi.

Burnu parçalanan kediye estetik operasyon, System.String[]

OSMANİYE'de hayvansever Selda Kafalı tarafından burnu parçalanmış halde bulunan dişi sokak kedisi, estetik operasyon ile tedavi edildi. Kedinin ilerleyen günlerde koku almaya başlayıp, rahatlıkla yemek yiyebileceği kaydedildi.

Kadirli ilçesinde hayvansever ev hanımı Sevda Kafalı, ilçedeki Kabasakal Parkı içerisinde yüz kısmı yaralanmış bir kediye rastladı. Trafik kazası sonrası sonucu üst dudağı ve burnunun parçalandığı tahmin edilen kediyi yanına alan Kafalı, tedavi için kent merkezine götürdü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile irtibata geçen Kafalı'nın başvurusu sonucu, kedi tedaviye alındı. Ameliyat edilmesine karar verilen kedinin, Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'nın 2 saat süren operasyonu sonucunda dudağı ve burun kısmı ameliyat edildi.

Evinin bahçesine sakat, engelli ve hasta hayvanlar için bir alan yaptığını anlatan Selda Kafalı, "Burada sokaktan gelen 30'a yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Kadirli'nin en sevilen parklarından Kabasakal Parkı'nda kedimizin burnundan yaralandığını duydum ve duyarsız kalamadım. Yaşadığım ilçedeki veteriner hekimlere götürdüğümde kediye yapacak bir şeylerin olmadığını ifade etiler. Kent merkezine getirerek tedavi ettirdim. Kedimiz iyileştikten sonra bulunduğu ortama tekrar bırakacağım. Çünkü Kabasakal Parkı, bu kedimizin evi" dedi.

ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLECEK

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise, burnu ve dudağı ortadan ikiye ayrılan kedinin operasyonunu titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Bu operasyon kedimiz için estetikten ötedir. Çünkü kediler koklayamazlarsa beslenemez. Bundan ötürü burun deliklerine özel aparatlar yerleştirerek, operasyonu bitirebildik. Artık burnundan nefes alıyor. Ameliyat sonrası ödemler de geçtikten sonra daha rahat nefes alacağını düşünüyor, daha mutlu bir hayat sürmesini diliyoruz" dedi.

Yaralı kedinin tedavisi için yardımcı olduklarını ifade eden Ali Laçinbala ise, HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok kentinde medikal malzeme, kuru mama ve bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olduğunu belirterek, destek istedi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
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