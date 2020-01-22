Bursa alacak verecek meselesi cinayeti güvenlik kamerasında - Son Dakika

Alacak verecek meselesi cinayeti güvenlik kamerasında

BURSA'da M.K.(38), iki gün önce aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Yıldıray D.(48) ve Nejdet Namık Y.'yi (53) pompalı tüfekle vurdu. Olayda Yıldıray D. hayatını kaybederken, Nejdet Namık Y. ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.K. ile Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y. konuşmak için bir araya geldi. Kısa süre sonra çıkan tartışmanın üzerine M.K. aracında bulunan pompalı tüfeği getirerek Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'ye ateş etmeye başladı. Başından vurulan Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y., kanlar içinde yere düşerken, M.K. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, Yıldıray D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Nejdet Namık Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Olay yerinden kaçtığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) M.K.'nın Gürsu ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli M.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

M.K.'nin, Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'yi pompalı tüfekle vurma anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde M.K., Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y. ile bir süre tartıştıktan sonra itişmeye başlıyor. Daha sonra arabasından pompalı tüfeği alan M.K., Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'yi başından vuruyor.

Emniyete götürülen M.K. ifadesinde alacak verecek meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirtti. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)