Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş Domaniç ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş Domaniç ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş Domaniç ilçesini ziyaret etti

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş Domaniç ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ü de ziyaret etti.

Daha sonra Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'a ziyarette bulunan Aktaş, burada yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nin su şebekesini tamir etmek için gittiği karlı dağda mahsur kalan Taşgın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taşgın'ın gayretli çalışmalarını gördüklerini ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Buralara destek vermek katkı vermek anlamında da gerekse bazı köylerimizin eksik ve aksaklıklarını giderebilmek adına tespitlerimiz oldu. Önümüzdeki hafta ekiplerimiz gelecek bazı tespit ve projelendirmeler yapacak. İnşallah AK Parti İlçe Başkanımız da konuları takip edecekler. Domaniç her ne kadar Kütahya ilimize bağlı olsa da özellikle İnegöl ilçemizde yoğun irtibatları, yoğun münasebetleri olan bir ilçemiz. İnegöl Sanayi Bölgemizde çok sayıda Domaniçli kardeşimiz çalışmaktadır. Gerek İnegöl Belediye Başkanlığım gerekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Domaniç ile hiç irtibatlarımızı kesmedik."

Başkan Aktaş, vatandaşlarla da sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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