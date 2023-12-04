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Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir züccaciye dükkanında ise deprem anında raflarda bulunan malzemeler sallandı.

04.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 12:03
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Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

3 DAKİKADA 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem...Panik anları kamerada

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilgili ekipleri sahada tarama faaliyetleri için hızlıca görevlendirdiklerini belirterek "Şu ana kadar Mudanya ve Gemlik de dahil olmak üzere bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İhbar da söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada." bilgisini verdi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anı kameralara da yansıdı. Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

5.1'lik deprem kamerada! Panikle kaçıştılar, market raflarındaki ürünler yerlere saçıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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