Bursa'da 'Ata Sporları' coşkusu başlıyor
4 saat önce
Bursa'da 'Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği' korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Cumhuriyet Caddesi'nden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecektir.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
'da 'Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği' korteji, 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da Cumhuriyet Caddesi
'nden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda sona erecektir.
Faaliyetler, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde de Keles
Kocayayla'da kültür, sanat ve spor
müsabakaları ile devam edecek. Faaliyet programı ile Keles Kocayayla'ya hareket edecek ücretsiz servislerin bilgilerine Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin internet sitesinden ulaşılabilir. - BURSA
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