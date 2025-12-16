Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
16.12.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 katlı binada Kübra Aybey'in giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi Aybey'in ise çatı katında asılı halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Baba-kızın ölümüne neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, son günlerde babanın 'durgun' olduğu vurgulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binada baba ve kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

AYNI EVDEN 2 CENAZE ÇIKTI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu: Soruşturma derinleşiyor
İşte baba Nazmi Aybey'in kendini astığı yer

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu: Soruşturma derinleşiyor

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu: Soruşturma derinleşiyor
Kaynak: İHA

3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Ünlü Yönetmen Rob Reiner’ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı
7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı Zabıtalara hediyeler dağıtmış 7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı! Zabıtalara hediyeler dağıtmış
Hilal Cebeci’den linç tepkisi: ’’Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım’’ Hilal Cebeci'den linç tepkisi: ''Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım''

15:38
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
15:05
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok
Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
15:04
PFDK’dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men Aralarında 24 hakem de var
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
14:46
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
14:44
Transferde büyük bomba Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz’de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
14:20
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
14:05
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: “Allahu ekber“ deyip boğazından kesti
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti
13:28
Ülke felaketi yaşıyor Ölü sayısı 1030’a yükseldi, 206 kişi kayıp
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp
13:07
Güllü’nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
12:01
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 16:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.