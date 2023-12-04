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Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi sonucu 7. kattan düşen Muzaffer Gümüş'ün cenazesi memleketi Rize'ye gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, balkonun çökmesiyle birlikte Gümüş'ün yola düştüğü ve bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

04.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 11:10
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Bursa'da hava almak için çıktığı balkonun zemininin çökmesi ile 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş'ün (31) cenazesi, memleketi Rize'ye gönderildi. Ortaya çıkan görüntülerde, balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı

HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI BALKON BİR ANDA ÇÖKTÜ

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 2'nci Bilim Sokak'taki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre; hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü.

Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çöken balkon zemini ile 7'nci kattan sokağa düşen Gümüş, ağır yaralandı. Çevredekiler Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gümüş, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Gümüş, hayatını kaybetti.

Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı

BALKONUN ÇÖKME ANI KAMERADA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokaktan otomobillerin geçtiği sırada balkon ile Gümüş'ün yola düştüğü, bir otomobilin enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Gümüş, Bursa, Rize, Olay, Güvenlik, Bursa, Acil Durum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkon çökünce 7'nci kattan düşüp ölmüştü! Akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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