Bursa'da bayramda trafik tedbirleri meyvesini verdi, ölümlü kaza yaşanmadı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Bursa genelinde bayram süresince Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı trafik tedbirleri sayesinde ölümlü kaza yaşanmadı. Geçen yıla oranla kazalarda yüzde 30, yaralanma istatistiklerinde ise yüzde 34 azalma yaşandı.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehir içinde 50 olan trafik ekip sayısını 75'e, şehirlerarası yollarda 30 olan ekip sayısını 60'a çıkarırken, 40 motosikletli trafik ekibini ise 55'e çıkardı. Ayrıca 17 ilçede 30'dan fazla genel hizmette kullanılan ekip trafik ekibi olarak görev yaptı.

5 günlük tatil boyunca alınan tedbirler sayesinde ölümlü kaza yaşanmadı. Geçen yıl 1 ölümlü kaza meydana gelirken, 88 kazada 146 kişi yaralanmıştı. Bu yıl ise aynı dönemde 61 kazada 96 kişi yaralandı. Kazalarda yüzde 30, yaralanmalarda ise yüzde 34 azalma yaşanırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekiplerinin aldığı tedbirler vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağladı.

İstanbul Bursa İzmir Otobanı'nın yanısıra şehirlerarası duble yollarda alınan tedbirler ile polis bölgesinde ölümlü kaza yaşanmadı. Ayrıca İzmir yolunda Mustafakemalpaşa Karacabey Bursa yönünde geçen yıl 48 bin olan günlük araç geçiş ortalaması otoyolun yoğun kullanımı sebebiyle 35 bine düştü.

Bursa'da vatandaşın huzuru ve güvenliği için trafik denetimleri ve uygulamaların süreceği, sivil ve resmi ekiplerin kurallara uymayanlara göz açtırmayacağı bildirildi. - BURSA