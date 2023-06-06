Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu, katil zanlısı çıktı! İfadesinde itiraf etti - Son Dakika
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Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu, katil zanlısı çıktı! İfadesinde itiraf etti

06.06.2023 13:40

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin oğlu, katil zanlısı olarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhanettin Çelik'in (59), dün ilçenin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunması üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhanettin Çelik'in (59), dün ilçenin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunması üzerine çalışma başlattı.

BABASINI BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Çalışma sonucu Ankara'da olduğu belirlenen bu kişinin oğlu E. Çelik, katil zanlısı olarak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Bursa'ya getirildi. E. Çelik'in, polise verdiği ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden tartıştığı babasını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu katil zanlısı olarak gözaltına alındı
Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu, katil zanlısı çıktı! İfadesinde itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu, katil zanlısı çıktı! İfadesinde itiraf etti - Son Dakika
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