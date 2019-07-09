Son Dakika Haberleri: Bursa'da caddelere sanatçıların isimleri verildi
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Bursa'da caddelere sanatçıların isimleri verildi

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen törenle caddelere, yaşayan ve vefat eden sanatçıların isimleri verildi.

Bursa'da caddelere sanatçıların isimleri verildi, System.String[]
Bursa'da düzenlenen törenle caddelere, yaşayan ve vefat eden sanatçıların isimleri verildi.

Gürsu Belediyesi'nin desteğiyle Uludağ OSB bölgesindeki caddelere sanatçıların isimleri verildi. Caddelere isimleri verilen sanatçılar Bozkurt İlham Gencer, Hatice Muazzez Kızılay, Adil Uçar, Müzeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Erol Akbaş, Ömer Duruk, Cengiz Topel ve Bedia Akartürk oldu.

Törene katılan sanatçılar, şarkılarını seslendirdi. Öte yandan hayatını kaybetmiş sanatçıların yakınlarının okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Törende konuşma yapan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, hayatını kaybetmiş sanatçıları yaad ederek, "Sanatçılarımızın adını her zaman caddemizde ve gönlümüzde yaşatacağız. İsimlerini caddemizde ölümsüzleştirerek kendilerini rahmetle anacağız" diye konuştu.

Uludağ OSB binası önünde düzenlenen törene caddelere ismi verilen ve hayatta olan sanatçıların yanı sıra Zeki Müren ailesi, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Bursalı sanayiciler katıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Uludağ, Bursa, Gürsu, OSB, Güncel
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