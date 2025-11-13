Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Bursa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

13.11.2025 16:09
Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere hazırlık amacıyla 600 öğrenci ve 45 öğretmenin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı düzenledi. Tatbikat, acil durum müdahale ekiplerinin yönlendirmesi ile başarıyla tamamlandı.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinesinde Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi'nde yapılan deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Alarm sesiyle birlikte ders sıralarının yanında "çöp-kapan-tutun" taktiğini uygulayan 600 öğrenci ve 45 öğretmen, daha sonra acil durum müdahale ekiplerinin yönlendirmesiyle binadan tahliye edildi. Bina dışında belirlenen alanda toplanan gençler, AKOM yetkilileri tarafından deprem ve tahliye tatbikatı ile ilgili bilgilendirildi.

Tatbikat sürecinde personelin doğru davranış ve yönlendirme kabiliyetini gözlemleyen ekipler, acil çıkış güzergahlarının etkin kullanımını, tahliye süresini ve iletişim koordinasyonunu değerlendirdi. Olası bir acil durumda binanın tahliye süresini ölçmeyi ve aksaklıkları belirlemeyi amaçlayan ekipler, tatbikatla hazırlık merkezlerindeki acil durum müdahale ekiplerinde de görev bilincini artırmayı hedefledi.

"Tatbikatlarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in afet farkındalığının artırılması ve acil durum yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirten Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, "Bu tür tatbikatlar çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak, müdahale refleksini güçlendirmek ve riskleri en aza indirmek amacıyla tatbikatlarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Son Dakika

