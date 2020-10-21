Bursa'da, derede binlerce balık telef oldu - Son Dakika

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde derede binlerce balık telef oldu. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede, balık ölümleri yaşandı. Telef olan binlerce balık, su yüzeyine çıktı. Ölü balıklar, kokuya neden olurken, vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği belirtildi.