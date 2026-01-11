Bursa\'da Duvar Yıkıldı, Araçlar Zarar Gördü

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Bursa'da tam fırtına nedeniyle Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi 1'inci Asil Sokak'ta bulunan boş bir alandaki bahçe duvarının yıkılarak 10 araca zarar verdiği sırada park ettiği otomobilinde oturan Şener Akbulut, "Çökme anında ben de arabanın içindeydim. Duvar arabamın üzerine çöktü. Ben yaralanmadım ancak arabamda hasar oluştu. O an deprem oluyor sandım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

'SESİMİ DUYAN VAR MI?' DİYE SESLENDİM'

Evinden çıktığı sırada duvarın yıkıldığı gören Muharrem Kaya ise, "Güvenlik kursundan yemek molasında çıkarak evime geldim. Evimde yemeğimi yedim ve çıktığımda duvar çöktü. Araçları gördüm ve koşarak araçlara yaklaşıp, 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendim. Ses olmayınca güvenlik kursuna geri gitmek durumunda kaldım. Çevredekileri uyararak kursa gittim. Kursum bittikten sonra geri geldim ve belediye ekiplerinin çalışma yaptığını gördüm" dedi.

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,