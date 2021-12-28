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Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

28.12.2021 16:07
Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yıldız, sürekli polise şikayet edileceği belirtilerek tehdit edildiğini ve son olarak eşinin kendisine cephe alması nedeniyle olayların bu noktaya geldiğini öne sürdü.

Çok pişman olduğunu dile getiren sanık, "Dönülmez bir hata yaptım. Oğlum hem anasız hem babasız kaldı." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün anne ve babası da sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini, sürekli olarak kızlarını öldüreceğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ederek sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan, tahrik ve takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi Platformu ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, sanığa indirim olmadan ceza verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bursa'da nisan ayında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Aygül Yıldız, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Yıldız tarafından tabancayla öldürülmüştü. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ne kaçan zanlı, silahıyla bir evin balkonuna çıkıp havaya ateş açarak intihar edeceğini söylemişti. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Mehmet Yıldız, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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