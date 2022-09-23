Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli 25 hap, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 lira ele geçirilmişti.

Bu kişilerden 102'si tutuklandı, 18'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 8 zanlının sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 102 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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