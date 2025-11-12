Bursa'da İndirim İzdihamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da İndirim İzdihamı

Bursa\'da İndirim İzdihamı
12.11.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'deki süpermarkette indirim kampanyası izdihama yol açtı, çalışanlar ürünleri fırlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir süpermarkette yapılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattığı görüldü.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yer alan bir market zinciri şubesinde indirim kampanyası düzenlendi.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARA FIRLATTILAR

Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da İndirim İzdihamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü kahve zincirinde ’’ayı kupa’’ çılgınlığı: Kaos çıktı Dünyaca ünlü kahve zincirinde ''ayı kupa'' çılgınlığı: Kaos çıktı
İstanbul’un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı İstanbul'un ünlü hastanesi kapılarını kapattı, bir gecede 200 kişi işten çıkarıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Fenerbahçe’de 3 istifa birden Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık’tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

10:25
Bakanlık devreye girdi Nijerya Milli Takımı’nda büyük kriz
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
10:09
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 10:40:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa'da İndirim İzdihamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.