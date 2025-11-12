Bursa\'da İndirim İzdihamı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir süpermarkette yapılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu. Çalışanların indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattığı görüldü.

Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde yer alan bir market zinciri şubesinde indirim kampanyası düzenlendi.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARA FIRLATTILAR

Markette izdiham yaşanırken, çalışanlar indirimli ürünleri vatandaşlara fırlattı. Bu durum tepki toplarken, yaşanan izdiham kameralara yansıdı.