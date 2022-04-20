Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama - Cengiz Yiğit'in kuzeni Ekrem Ekdi - Son Dakika

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen şehidin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderilecek.

Şehidin Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi Peker Sokak'taki evinin bulunduğu binaya komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

Patlayıcının aydınlatma direğinin dibine tuzaklandığı tespit edildi

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Canbolat, patlayıcının yol kenarındaki aydınlatma direğinin dibine döşendiğinin belirlendiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin taburcu edildiğini anlatan Canbolat, tedbiren hastaneye götürülen diğer infaz koruma memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda olayı çözmeye, failleri yakalamaya çalışacağız." dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

Vali Canbolat, bir gazetecinin, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle ilgili bilgi var mı?" sorusuna, "Şu an elimizde net bir bilgi yok, olduğu zaman açıklarız." yanıtını verdi.

Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta iş yeri bulunan Münür Şenay ise AA muhabirine, şiddetli bir patlama sesi duyduğunu kaydetti.

Ofisteki eşyaların sallandığını belirten Şenay, "Deprem oluyor zannettim. Pencereden dışarı bakınca gördüm. Sonra ambulanslar, ekipler geldi." ifadesini kullandı.

Yakınları ve mesai arkadaşları Adli Tıp Kurumu'na geldi

Şehidin yakınları ve mesai arkadaşları Bursa Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Cengiz Yiğit'in kuzeni Ekrem Ekdi, şehidin evli ve 3 çocuk babası olduğunu aktardı.

Yiğit'in çocuklarından ikisinin 6 ve 4 yaşlarında, diğerinin ise 1 aylık olduğunu dile getiren Ekdi, "Adli Tıp'taki işlemlerin ardından adliye önünde yapılacak resmi törenden sonra cenaze askeri uçakla Ağrı'nın Hamur ilçesine gidecek ve yarın orada defnedilecek. Ağabeyi, kuzenleri, akrabaları burada, anne ve babası Ağrı'da. Onlar orada cenazeyi bekliyor. Olay hakkında söylenecek söz bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Söylenecek hiçbir şeyimiz yok. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.