Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü - Son Dakika
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Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü

10.06.2022 10:04

Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü Bursa'da Samsun'a gitmeye razı edemediği annesi ile tartışan psikolojik sorunları olan genç, annesini iple boğarak öldürdü.

Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü

BURSA - Bursa'da Samsun'a gitmeye razı edemediği annesi ile tartışan psikolojik sorunları olan genç, annesini iple boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Yazıcı'nın dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Yazıcı ekipler tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü
Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü
Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü
Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'a gidemediği için annesini boğarak öldürdü - Son Dakika
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