Bursa'da "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" temasıyla video klip hazırlandı - Son Dakika

Bursa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gürsu Belediyesi ve kadın kooperatifleri işbirliğiyle "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, video klip hazırlandı.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" temasıyla hazırlanan video klipte kadının, tarım, iş hayatı ve siyaset başta olmak üzere her alanda var olacağına vurgu yapıldı.

Güçlü bir toplumda kadına şiddetin olamayacağının anlatıldığı 2 dakika 20 saniyelik klipte kadın kooperatiflerinde çalışan kadınların mesajları ile Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz'ın konuşması da yer alıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yaptığı açıklamada, kadınların her alanda toplumu ileri götüren mihenk taşları olduğunu bildirdi.

Toplumun en küçük birimi olan aileden başlayarak, hayatın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı kadınların güzelleştirdiğini belirten Işık, "Karlara inat çiçek açan kardelendir kadın. Yaradılışından gelen gücüyle tüm zorluklara direnir ve yine çiçek açar kadın. Sevginin, şefkatin, hoşgörünün, emeğin, fedakarlığın timsali kadınların huzur şemsiyesi altında şekillenen bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz da güçlü kadının, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin temel dinamik unsuru olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, kadının üretimdeki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Üreten kadın güçlü kadındır. Güçlü kadın ise güçlü ailedir. Güçlü aile ise güçlü Türkiye'dir. Toplumumuzun temelini oluşturan aile biriminin yapı taşı olan kadınlarımızın üreterek güçlü olması, kadına şiddetin artık toplumsal bir yara olmaktan çıkması için büyük önem taşımakta. Bu nedenle kadınlarımızın her alanda güçlü olması için onların yanındayız. Bu kısa filmimizle, toplumsal duyarlılığımızı canlı tutmak istedik. Filmin yapımında keyifle emek veren tüm kadınlarımıza, kadın kooperatif başkanlarımız ile konuya olan duyarlı çalışmaları ve destekleri için Gürsu Belediye Başkanımız ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."