Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

31.05.2022 18:02
Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Kezban Sakçak için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Kezban Sakçak için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Bakırköy Mahallesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Kezban Sakçak'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan güvenlik güçlerine, AKUT ekipleri de destek verdi.

Kezban Sakçak'ın ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karacabey, Jandarma, Bursa, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika


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