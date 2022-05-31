Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Kezban Sakçak için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Bakırköy Mahallesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Kezban Sakçak'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan güvenlik güçlerine, AKUT ekipleri de destek verdi.
Kezban Sakçak'ın ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da kaybolan kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika