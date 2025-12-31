Bursa'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Bursa'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu

Bursa\'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu
31.12.2025 05:09
Bursa\'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu
Yıldırım'da köprü altında hareketsiz bulunan Nesip B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde köprü altında hareketsiz şekilde yatan Nesip B.'nin (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 01.30 sıralarında Beyazıt Caddesi Gökdere Köprüsü'nün altında meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ ADAMIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesip B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nesip B.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da şüpheli ölüm: Köprü altında cansız bedeni bulundu - Son Dakika
