Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Ziyana Uğrayanlar Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Ziyana Uğrayanlar Var

Bursa\'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Ziyana Uğrayanlar Var
14.12.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kapalıçarşı'da bir kuyumcu, yatırım vaadiyle 40 kişiden 120 milyon lira topladı, ödemeler kesildi.

Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcuya yönelik dolandırıcılık iddiası kentte büyük yankı uyandırdı. "Altın işletme" ve düzenli kar payı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı, toplam mağduriyetin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü. Dosyada mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunması dikkat çekti.

DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARASINI TESLİM ETTİ

İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kar payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade kanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

MAĞDURLAR KUYUMCU ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

KUYUMCULAR ODASI DEVREDE

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Dolandırıcılık, Kapalıçarşı, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Ziyana Uğrayanlar Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adliye önünde toplananlar Güllü’nün kızına kin kustu Ağızlardan tek slogan yükseldi Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü’nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın acı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
TÜRK-İŞ’in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

11:59
Avustralya’da silahlı saldırı Plajdaki insanları hedef aldılar
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar
11:41
Galatasaray’dan TFF’ye başvuru
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru
11:26
Trump’tan Suriye’deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 3 bin personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak
11:03
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası
10:54
Piyasaları sarsan iddia: Türkiye’nin dev marketi ikiye bölünüp satılıyor
Piyasaları sarsan iddia: Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılıyor
10:03
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek 2 hafta sonra hesap değişiyor
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2025 12:31:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Ziyana Uğrayanlar Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.