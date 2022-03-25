Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

25.03.2022 16:24

Bursa'da 2 farklı kuyumcudan altın bilezik ve yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 2 farklı kuyumcudan altın bilezik ve yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen zanlı, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 2 altın bileziği alıp kaçtı.

Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

B.D. (21) olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının 2 ay önce de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle yüzük çaldığı belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kuyumcudan altın bileziklerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

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Kaynak: AA

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