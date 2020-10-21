Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek - Son Dakika

Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek

21.10.2020 10:07

- Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek Korona virüs salgını yüzünden üniversitelerin de yeni döneme uzaktan eğitimle başlaması özellikle internet ve bilgisayarı bulunmayan gençler için önemli bir sorun oluştururken, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla devreye...

- Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek

BURSA - Korona virüs salgını yüzünden üniversitelerin de yeni döneme uzaktan eğitimle başlaması özellikle internet ve bilgisayarı bulunmayan gençler için önemli bir sorun oluştururken, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversiteli gençleri de bilgisayarla buluşturuyor.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sistematik bir çalışma sergileyen, ilçe belediyeleri ve hayırseverlerle birlikte 10 binden fazla tableti Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversitelileri de unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin yeni döneme uzaktan eğitimle başlaması, özellikle bilgisayar ve interneti bulunmayan gençleri mağdur ederken, Büyükşehir Belediyesi bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için de devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 üniversiteli gence laptop dağıtımına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da aynı evden 3 kardeşin de aynı anda üniversite eğitimi aldığı Gündoğdu ailesini evlerinde ziyaret ederek, Mehdi ve Emre Gündoğdu kardeşlere laptoplarını bizzat kendisi hediye etti.

Teknoloji şart

Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Emre ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Mehdi Gündoğdu kardeşleri kutlayan Başkan Aktaş, pandemi nedeniyle sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada uzaktan eğitimin ön plana çıktığını söyledi. Uzaktan eğitim de teknolojik imkanların çok önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Dönem başında uzaktan eğitim için gerekli internet, bilgisayar ve televizyon gibi ihtiyaçlarla ilgili gerekli desteği vereceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda Gündoğdu Ailemizi ziyaret ettik. Öncelikle anne babayı kutluyorum. 4 erkek kardeşten 3'ü üniversite okuyor. Kolay değil. Devletimizin imkanları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin imkanlarıyla bu süreci en sorunsuz ve sıkıntısız atlatmak için çalışıyoruz. Ben Emre ve Mehdi kardeşimiz başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Okuldan uzak kalınması nedeniyle bir boşlama, bir yavaşlama söz konusu gibi görünse de tüm gençlerin uzaktan eğitime dikkatle devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah en kıza zamanda okullarımızla, kampüslerimizle buluşuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde birer laptop sahibi olan Emre ve Mehdi Gündoğdu kardeşler ise, uzaktan eğitime katılabilmek için bilgisayara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek
Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek
Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek
Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, uzak filmi, Bursa, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti         
09:45
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü         
09:24
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 10:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da öğrencilere eğitimde uzakları yakın eden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei