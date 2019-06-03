Bursa'da olaylı seyyar operasyonu
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
zabıta ekipleri arife günü
seyyarlara operasyon yaptı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bursa Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde açılan tezgahları esnafın şikayeti üzerine tek tek topladı. Seyyar satıcıların kimisi tepki gösterirken, kimisi ise aracını kaçırmaya çalıştı. Bir pilavcı ise ekmek teknesini kendi elleriyle zabıtaya teslim edip, araca yükledi.
Bu arada, bir seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay
kan toplama aracının tepesine çıktı. Zabıtaları elindeki benzini kendi üzerine dökmekle tehdit eden seyyar satıcı güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi. Meraklı kalabalık ise olan biteni izledi. - BURSA
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