Son Dakika Haberleri: Bursa'da olaylı seyyar operasyonu
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Bursa'da olaylı seyyar operasyonu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.

Bursa'da olaylı seyyar operasyonu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bursa Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açılan tezgahları esnafın şikayeti üzerine tek tek topladı. Seyyar satıcıların kimisi tepki gösterirken, kimisi ise aracını kaçırmaya çalıştı. Bir pilavcı ise ekmek teknesini kendi elleriyle zabıtaya teslim edip, araca yükledi.

Bu arada, bir seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay kan toplama aracının tepesine çıktı. Zabıtaları elindeki benzini kendi üzerine dökmekle tehdit eden seyyar satıcı güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi. Meraklı kalabalık ise olan biteni izledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Zabıta, Bursa, 3. Sayfa
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