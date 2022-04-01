Bursa'da orman yangını (4) - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını (4)

01.04.2022 18:45
Bursa'da orman yangını (4)

'BAHÇESİNDEKİ OTLARI TUTUŞTURURKEN ORMANI YAKTI'Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki orman yangınının, bahçesindeki otları yakan bir kişi tarafından çıktığını belirtti.

'BAHÇESİNDEKİ OTLARI TUTUŞTURURKEN ORMANI YAKTI'

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki orman yangınının, bahçesindeki otları yakan bir kişi tarafından çıktığını belirtti. Orman yangınlarının bu sene erken dönemde başladığını belirten Vali Canbolat, "Bugün bölgemizde bizi üzen bir olay yaşıyoruz. Bahçesinde çıkan çalı, çırpı ve odunları yakmak suretiyle başlayan bir yangın, 3 ayrı noktada etkili oldu. Yangın Karaislah Mahallesi'nde devam etmekte. İlk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Büyükşehir Belediyesi'nin, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerinin ekipleriyle müdahaleye başlandı. Şu andan itibaren kısmi zamanlı olarak rüzgar da etkili oluyor. Şiddetli rüzgara da dönüşüyor ve yangın devam ediyor. Taktiksel olarak çalışmamız yangının çevresini kuşatarak, abluka altına almak ve daha sonra soğutma çalışmalarına geçmek. Şu an için yangının çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner ve ekiplerimiz yangının çevresini çevirip, bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edecek" dedi.

'50-60 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ'Vali Canbolat sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu an itibariyle bölgede 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 grayder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle yangına müdahale etmekteyiz. Buradan şu çağrıyı yapmamız lazım. Kısa zamanda bahçelerdeki örtü, çöp ve çıkan dalların yakılmasını yasaklayan bir genelge çıkaracağız. Bu sene yangın işi erken başladı. Vatandaşlarımızın orman yangınlarının çıkmaması konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü elimizde çok nitelikli orman var ve ilimizin yüzde 45'i orman. Bütün vatandaşlarımızı hassas ve duyarlı olmaya, bir yangın olduğunda da ekiplerimizle gerekli irtibatı bir an önce sağlamaları gerekiyor. Kısa zamanda bir netice alırız diye düşünüyoruz. Tahmini 50-60 hektarlık bir alan yangından etkilendi."


Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
Bursa'da orman yangını (4)
YORUMLAR
500
Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat buluyor Şehrin manevi değerleri Osmangazi ile hayat buluyor Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında Bursa Gemlik'teki orman yangını kontrol altında

Osmangazi, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da orman yangını (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını (4) - Son Dakika
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