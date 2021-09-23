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Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

23.09.2021 11:33

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi.

BURSA'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi. Aynı içkiden kullandığı için komaya giren Fatih Demir Yağız (50) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Fatih Demir Yağız, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Toplam 8 kişinin öldüğü sahçe içki olayında, gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor.

Bursa'da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Geçimini erkek kuaförlüğü yaparak kazanan evli ve 2 çocuk babası Yağız, aynı gün, Merkez Osmangazi İlçesi Armutköy'de, ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Demir Yağız'ın yaşamını yitirmesiyle, sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, Olası Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Devlet Hastanesi, Fatih Demir, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BURSA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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