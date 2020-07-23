Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da Engin Akın (45), kavgada oğlu Emrah Akın'ı (25) bıçaklayan Murat Arslan'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda meydana geldi. Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın arasında alacak verecek yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın'ı yaraladı. Emrah Akın kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı duyarak olay yerine gelen Emrah Akın'ın babası Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfekle Murat Arslan'a 5 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Engin Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA