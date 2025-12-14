Bursa'da skuter kazası: Sürücü feci şekilde can verdi - Son Dakika
Bursa'da skuter kazası: Sürücü feci şekilde can verdi

14.12.2025 12:00  Güncelleme: 15:28
Bursa'da kamyonetin altında kalan skuter sürücüsü Serdar Zencirkıran yaşamını yitirdi.

Bursa'da kamyonetin altında kalan skuterin sürücüsü Serdar Zencirkıran (34) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 16 ASU 590 plakalı kamyonetiyle kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada skuter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu.

Kamyonetin altında kalan skuter sürücüsü öldü

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Zencirkıran ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarın üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zencirkıran, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP, ARACIN ALTINA SAVRULDU

Kamyonet sürücüsü Ercan Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan kamyonetin kontrolsüz şekilde caddeye çıktığı, skuter sürücüsü Serdar Zencirkıran'ın çarpmamak için manevra yaparken, kontrolünü kaybedip düştüğü ve aracın altına savrulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

