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Bursa'da Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada İbrahim Halil Barho bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bursa\'da Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
21.11.2023 - 15:04,
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BURSA'da aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada İbrahim Halil Barho (23) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi. İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Hamidiye, Hisarcık, Gemlik, Cinayet, Gözaltı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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