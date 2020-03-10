Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali' başladı - Son Dakika

Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı

25 dakika önce

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa'da

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda düzenlenen törende, festivalde son 6 yılda 36 binin üzerinde seyirciye ulaşmayı başardıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yurdun her köşesinde sanatın güçlenmesi ve yaygınlaştırılması için sürekli yeni proje ve etkinlikler peşinde olduklarını vurgulayan Yavuz, "Siz sanatseverlerden gelen talepler doğrultusunda daha çok turne, daha çok festival düzenlemeye çalışıyoruz. Bursa'nın yanı sıra Adana, Diyarbakır, Van, Trabzon, Konya, Antalya ve Ankara'da düzenlenen festivallerle binlerce sanatsevere ulaştık." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bulgaristan'ın Blagoevgrad Belediyesi Kukla Tiyatrosu'nun sergilediği "Pirin'in Büyülü Dünyası" adlı oyun Bursalı sanatseverler için sahnelendi.

Açılış törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Devlet Tiyatroları, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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