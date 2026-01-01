Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. - Son Dakika
Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bursa\'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
01.01.2026 20:59
Bursa\'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın İvazpaşa Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, 2 metruk binaya sıçradı. Yangın kontrol altına alındı.

Uludağ eteklerinde bir mahallede çıkan yangın, 2 katlı bir evden başlayarak yanında bulunan iki metruk binaya yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

EVDEKİ YANGIN METRUK BİNALARA SIÇRADI

Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan İvazpaşa Mahallesi'nde çıktı. 17'nci Nilüfer sokakta bulunan 2 katlı bir evde bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında yayılan alevler, evin yanında bulunan 2 metruk binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın metruk 2 binaya sıçradı

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolların dar olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. - Son Dakika

  • Kübra Şirin Kübra Şirin:
