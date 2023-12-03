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Bursa'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları - Son Dakika

Bursa'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları

Bursa'da iki ayrı düğün konvoyunda yer alan vatandaşlar, yolu kapatıp eğlendi. Bir grup ateş ederken, diğer grup ise lastik yaktı.

Bursa\'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları
03.12.2023 - 19:26,
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Bursa'da yolu kapatıp eğlenen iki ayrı düğün konvoyundaki vatandaşlar kameralara yansıdı. Bir grup havaya rastgele ateş ederken, diğer konvoydaki kişiler lastik yaktı.
Düğün konvoyundaki araçlar, Bursa- Mudanya yolu Tepedevrent mevkiinde yolun ortasında durdu. İki şeridi kapatıp oynamaya başlayan konvoydaki vatandaşlar, trafiğe aldırış etmedi. Gelin ve damat oynarken bir araç lastiği yakılan anlar kameralara yansıdı.
Diğer bir görüntüde ise Mevlana Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyundakiler, ışıklarda meşale yakıp silahla havaya rastgele ateş etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları - Son Dakika
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