Bursa'da yunan parlamentere suç duyurusu - Son Dakika
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Bursa'da yunan parlamentere suç duyurusu

6 saat önce

Bursa'da Yunan parlamentere suç duyurusuBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan...

Bursa'da Yunan parlamentere suç duyurusu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İnegöl Adliyesi'ne giderek Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Yazıcı, "Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği vatanını bayrağını her şeyin üzerinde gören bir gençliğin yetişmesi adına, dindar bir gençliğin yetişmesi adına mücadele ediyor. Sultan Abdülhamit Han'ın Adriyatik'ten Cava adasına kadar tek devlet ve inanmış kavramını benimseyip, yeniden büyük Türkiye mücadelesinde nokta kadar dahi olsa fayda sağlayabilmek istiyoruz. Bilindiği üzere hafta içinde İsrail'de bir gazete ve gazeteci bizim MİT Müsteşarımız hakkında hadsizce açıklamalarda bulunmuştur. Kendilerine yaptıkları hadsizliği aynı şekilde iade ediyoruz. Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız. Milli meselelerde kendimizi görevli olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günde bayrağımıza Yunanistan'ın hadsiz bir vekili tarafından provokasyon yapıldı. Buradan o şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bursa'da yunan parlamentere suç duyurusu

Abdülhamit Han, Bursa, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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