Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bursa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
13.01.2026 10:33
Bursa'da ters yönden giden otomobilin sebep olduğu zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da ters yönden ana yolda seyreden otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3'ü sürücü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Yolu Caddesi üzerinde ters istikametten trafiğe giren 16 BCD plakalı otomobilin sürücüsü O.G.P., karşı yönden gelen 16 RT plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araca, bu kez de aynı yönde ilerleyen R.B idaresindeki 16 ARE plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü O.G.P., 16 RT 060 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. ile 16 ARE 634 plakalı otomobilin sürücüsü R.B. yaralandı. Araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç., Ç.A. ve M.Y. isimli şahıslar da kazada yaralananlar arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Polis, Bursa

