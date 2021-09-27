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Bursa'daki "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nda elektrikli araçlar konuşuldu - Son Dakika

Bursa'daki "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nda elektrikli araçlar konuşuldu

27.09.2021 14:34
Bursa'daki

Bursa'da, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi iş birliğiyle düzenlenen "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nda elektrikli araçlar konusu masaya yatırıldı.

Bursa'da, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi iş birliğiyle düzenlenen "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nda elektrikli araçlar konusu masaya yatırıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen programda konuşan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, elektrik üretim sistemlerinde yerliliğe verdikleri önemi anlattı.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, bu tür etkinliklerde ilk kez Ankara'nın dışına çıktıklarını belirterek, söz konusu çalışmaların kendilerine heyecan verdiğini kaydetti.

Etkinliği düzenlemek için otomotiv üssü Bursa'yı seçtiklerini dile getiren Alagöz, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçlar ve özellikle biz enerjinin depolanması, şarj edilmesi, sistemlerin bunlara hazırlanmasıyla ilgili varlık göstermek zorundayız. Bize düşen kısmı burası ama otomotivin başkentinde de gelip elektrikli araçları konuşmak istedik. Avrupa'dan ve ABD'den birçok örneği karşılaştırdık. ABD'den dönen arkadaşlarımız elektrikli araçların nasıl şarj olmak için kuyruk beklediğini ifade etti. Benzer durumları ülkemizde gösterdiğimiz zaman büyük tepki alacağız. Onun için ülke olarak bu olumsuz örnekleri iyi değerlendirmek, şebekemizi, sistemimizi buna hazır etmek gerekiyor. Biz elektrik adına üzerimize düşen yükümlülüğün bilincindeyiz."

"AB'nin giderek katılaşan tedbirlerine hızlı şekilde cevap vermek hayati önem taşıyacak"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de otomotiv endüstrisinin otonom ve elektrikli araçlar çağına girdiğini ve büyük bir dönüşüm içinde yer aldığını bildirdi.

Otomotivin son 15 yılın ihracat şampiyonu olduğunu ve dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"En önemli ihracat pazarımız Avrupa Birliği (AB) ve 2035 yılından itibaren yeni araçların tamamının sıfır emisyona sahip olması hedefleniyor. Aralık sonunda yeşil mutabakat devreye girdi, sözleşmesi imzalandı. 2050'de sera gazlarının sıfır emisyon seviyesine gelmesi hedefleniyor. Sınırda karbon düzenlemesi diye bir gümrük vergisi hayatımıza giriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren sınırda karbon düzenlemesi ihracatçı için önemli bir maliyet unsuru. Bizler de AB ile yoğun olarak ihracat yapan sektör olarak bu konuyu özellikle dikkate aldığımızda AB'nin giderek katılaşan tedbirlerine hızlı şekilde cevap vermek hayati önem taşıyacak."

"Sektör önemli gelişmelere, değişimlere gebe"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın otomotivle ilgili ciddi altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Aktaş, yerli otomobilin de Bursa'da üretileceğini hatırlatarak, "Sektör önemli gelişmelere, değişimlere gebe. Süreç çok hızlı şekilde devam ediyor. Ben inanıyorum ki bunun hem ülke hem de Bursa ekonomisine ciddi katkısı olacak. Bursa, otomotiv sektörü uluslararası standartlarda üretim yaparak dünya pazarına ihracat gerçekleştiriyor. Hızla gelişen teknolojiyle elektrikli araçların kullanım oranı artmaya başladı. TOGG'un Bursa'da olması bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor, ülkeye çok önemli açılıklar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise özellikle elektrikli araçlarla disipliner bir değişimin söz konusu olduğuna değindi.

Burkay, insan kaynağının bu anlamdaki önemine işaret ederek, "Kurum olarak şehrimizin teknolojik dönüşümünü de sağlayacak birtakım altyapı yatırımları yaptık ancak yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bursa, Türkiye ortalamasının iki katının üzerinde orta yüksek teknoloji üretimi ve ihracatı söz konusu. Bursa büyürse Türkiye büyür." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da elektrikli araçlar konusunda akademik olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, otomotivde adeta bir üs olan Bursa'nın elektrikli araçlarda da önemli bir konuma sahip olacağını kaydetti.

Limak Enerji ve Zorlu Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, sektör temsilcilerinin sunumlarıyla sürdü.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki 'CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları'nda elektrikli araçlar konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki "CIGRE Türkiye Sektör Buluşmaları"nda elektrikli araçlar konuşuldu - Son Dakika
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