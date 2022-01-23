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BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI - Son Dakika

BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI

23.01.2022 16:07

BURSA'da, yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli'yi öldürüp eşi Menan Delli'yi yaralayan Sair E. (21) Elazığ'da yakalandı.

BURSA'da, yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli'yi öldürüp eşi Menan Delli'yi yaralayan Sair E. (21) Elazığ'da yakalandı.

Olay, geçen cuma akşamı saat 20.30 sıralarında, Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli ve eşi Menan Delli'nin yanına yaklaşan bir kişi, çifti kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hamza Delli ile eşi kanlar içinde yere düştü. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Hamza Delli yakında bulunan özel bir hastaneye, eşi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Hamza Delli, aynı akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyat edilen Menan Delli'nin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

CİNAYETİN NEDENİ KAN DAVASI

Cinayet ve yaralama ile sonuçlanan saldırı sonrası soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, geçen ağustos ayında, Hamza Delli'nin ağabeyinin Sair E.'nin ağabeyini öldürdüğünü anlalttı. Şüpheliler Sair E.'nin de, intikamını almak için Bursa'da yaşadığını öğrendiği Hamza Delli ile eşini vurduğunu söylediler. Soruşturmayı genişleten polis, katil zanlısı olarak aranan Sair E.'yi, Elazığı'da yakaladı. Sorguları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacaklar.

BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI
BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI
BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI

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Suriye, Elazığ, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DAKİ KAN DAVASI CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ELAZIĞ'DA YAKALANDI - Son Dakika
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