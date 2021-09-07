Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.
Kaynak: AA
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